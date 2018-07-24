Лингвистический центр построят в Басманном районе Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что на месте бывшей промзоны в Басманном районе столицы возведут научно-исследовательский лингвистический центр. Об этом передает портал комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Сейчас город продолжает развивать промзоны. Новое здание освежит депрессивную территорию и позволит лучше воспринимать ее со стороны Рязанского направления железной дороги. Это важно, если учесть, что речь идет о центральной части столицы", – отметил Кузнецов.

Лингвистический центр площадью девять тысяч квадратных метров появится по адресу: Переведеновский переулок, владение 13, строение 11, 12.

По словам Кузнецова, в здании также появится подземная стоянка на 42 места. Помимо этого, на минус первом этаже расположится зал для протокольных встреч, диспетчерская, серверная и помещения для персонала.

"При входе в здание, посетители попадут в центральный вестибюль на первом этаже. В южной и северной частях комплекса расположатся атриумы, а этажи со второго по четвертый займут рабочие кабинеты и лекционные залы. На пятом ярусе центра будет находиться актовый зал, зона отдыха и конференц-зал", – рассказал главный архитектор.

В отделке фасада используют клинкерный кирпич и натуральный камень. Снаружи здание выполнят в виде двух трапециевидных объемов со скругленными углами. Визуальный облик научного центра поделят на пять уровней, последний из них полностью выполнят из стекла, другие частично будут декорированы кирпичными пилонами в стиле окружающей застройки.

Ранее сообщалось, что в регенерируемых промзонах построят жилые дома. По словам гендиректора компании "ДОН-Строй Инвест" Алены Дерябиной, вместо типовой привычной застройки жильцы новостроек получат квартиры с неповторимым дизайном.