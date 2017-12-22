22 декабря, 14:57
Фото: stroi.mos.ru
Квартал на 6 тысяч жителей планируется построить в промзоне "Коровино". В рамках проекта планировки территории планируется построить более 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.
"Власти Москвы одобрили разработку проекта планировки части территории промзоны 46-III "Коровино", который подразумевает строительство в районе улицы Ижорская более 400 тысяч квадратных метров жилья и более 70 тысяч квадратных метров социальных объектов", – сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы, передает Агентство "Москва".
По словам руководителя департамента Сергея Левкина, кроме жилой недвижимости на территории промзоны возведут учебный комплекс, включающий в себя школу на 650 мест и детский сад на 300 мест, а также наземные гаражи на 1 тысячу 820 машиномест. Кроме того, там будет создано не менее 3,2 тысяч рабочих мест.
Левкин также отметил, что в настоящий момент в "старой" Москве треть от всего объема строительства уже ведется на бывших промышленных территориях. Всего предлагается модернизировать производственные территории общей площадью почти 13 тысяч гектар.
Ранее сообщалось, что в Москве начинают изымать участки у владельцев промзон, не развивающих их. Первые 50 гектаров на окраинах столицы застроят жильем и коммерческой недвижимостью. Пилотные проекты комплексного развития территорий могут быть реализованы на производственных зонах "Бирюлево" , "Коровино" и "Братцево".
Это первый опыт применения вступившего в силу в начале года закона "О комплексном развитии территорий". Идея закона заключается в том, чтобы объединить всех собственников промзон для освоения их территорий.
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