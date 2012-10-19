На Вяземской улице снесут здание Центрального теплового пункта

Городские власти приняли решение о сносе здания Центрального теплового пункта (ЦТП) на Вяземской улице, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"В связи с разработкой мероприятий по защите интересов граждан-соинвесторов 11 микрорайона Южного Тушина, пострадавших от неисполнения обязательств застройщика, земельный участок на улице Вяземская был определен под строительство жилых домов для дольщиков", - говорится в сообщении.

Здание ЦТП, расположенное по адресу: улица Вяземская, владение 14А, оказалось в границах строительства жилого дома. Сейчас смонтированы только две секции, сооружение оставшихся двух секций станет возможно только после сноса существующего здания теплового пункта, уточнили в ведомстве.

Добавим, два дома по Вяземской улице в 11-м микрорайоне Южного Тушино будут построены и введены в эксплуатацию до конца 2012 года. Об этом инициативной группе дольщиков сообщили на встрече с представителями департаментов и ведомств Москвы.