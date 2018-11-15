Торгово-бытовой объект построят в ТиНАО

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Торгово-бытовой объект построят в селе Былово в зоне индивидуальной жилой застройки поселения Краснопахорское Троицкого округа Москвы.

Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для участка под объект, отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В двухэтажном здании расположатся магазины розничной торговли продовольственными товарами и товарами повседневного спроса. Предусмотрены помещения ремонтных мастерских и бытовых услуг.

Окончательный состав помещений определят на последующих стадиях проектирования. Общая площадь объекта составит порядка 400 квадратных метров.

Возле здания обустроят наземный пешеходный переход к зоне остановочных пунктов.

Ранее сообщалось о планах построить на территории ТиНАО несколько горнолыжных спусков. Один из них будет находиться вдоль дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, между Киевским и Калужским шоссе.