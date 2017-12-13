Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 декабря, 11:24

Десять новых станций метро планируют открыть в 2018 году

строительство метро город

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичные власти планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 10 новых станций метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, с учетом того, что было сделано в предыдущие годы, каждый ближайший год строители будут выдавать не менее 20 километров метро.

"Что-то будет сдвигаться по годам, но у нас 80 тоннелей метро нарыто, сегодня идет уже полноценное строительство", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее Хуснуллин сообщал, что власти могут принять решение о строительстве новых радиальных линий метро в 2018 году. По его словам, новые ветки метро могут быть построены в том числе в Рублево-Архангельском и Троицке.

В 2018 году также планируется начать строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД и завершить его в 2021 году.

Новый отрезок салатовой ветки находится на стадии проектирования. Новые станции будут неглубокого заложения.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать