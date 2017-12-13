Десять новых станций метро планируют открыть в 2018 году

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Столичные власти планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 10 новых станций метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, с учетом того, что было сделано в предыдущие годы, каждый ближайший год строители будут выдавать не менее 20 километров метро.

"Что-то будет сдвигаться по годам, но у нас 80 тоннелей метро нарыто, сегодня идет уже полноценное строительство", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее Хуснуллин сообщал, что власти могут принять решение о строительстве новых радиальных линий метро в 2018 году. По его словам, новые ветки метро могут быть построены в том числе в Рублево-Архангельском и Троицке.

В 2018 году также планируется начать строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД и завершить его в 2021 году.

Новый отрезок салатовой ветки находится на стадии проектирования. Новые станции будут неглубокого заложения.