Десять новых станций метро планируют открыть в 2018 году

13 декабря, 11:24
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Столичные власти планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 10 новых станций метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, с учетом того, что было сделано в предыдущие годы, каждый ближайший год строители будут выдавать не менее 20 километров метро.
"Что-то будет сдвигаться по годам, но у нас 80 тоннелей метро нарыто, сегодня идет уже полноценное строительство", – цитирует его Агентство "Москва".
Ранее Хуснуллин сообщал, что власти могут принять решение о строительстве новых радиальных линий метро в 2018 году. По его словам, новые ветки метро могут быть построены в том числе в Рублево-Архангельском и Троицке.
В 2018 году также планируется начать строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД и завершить его в 2021 году.
Новый отрезок салатовой ветки находится на стадии проектирования. Новые станции будут неглубокого заложения.
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