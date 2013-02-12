На звание лучшего стройпроекта 2012 года претендует 62 объекта

На звание лучшего реализованного проекта 2012 года претендует 62 объекта, среди заявителей немало крупных проектных и строительных организаций. Компании будут соревноваться в 13 номинациях, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Наибольшее число заявок поданов в номинации "Лучшие объекты, построенные московскими участниками инвестиционно-строительного рынка в других регионах России"; "Объекты образования, школьные и дошкольные учреждения" и "объекты коммунально-инженерной инфраструктуры".

"Если говорить о столичной географии претендентов, то сейчас представлены почти все административные округа, за исключением Северо-Восточного, Троицкого и Новомосковского. Наибольшее число объектов - участников конкурса построено в центре и на западе Москвы. За ними следуют ЮАО и Зеленоград", - говорится в сообщении.

Выставка проектов - участников конкурса намечена на апрель, итоги подведут до 10 июня, а награждение победителей будет приурочено к празднованию профессионального праздника - Дня строителя, добавляется в материале.