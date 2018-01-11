Жилой комплекс со скульптурами голубей на крыше появится на территории ЗИЛ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Жилой комплекс, украшенный скульптурами голубей, появится на территории бывшего завода ЗИЛ. Он входит в проект арт-класса "ЗИЛАРТ".

Первый корпус ЖК – 16-этажная секция с одноэтажной пристройкой и подземной автостоянкой. Фасады здания выполнят из рельефных фибробетонных панелей серых тонов со строгим вертикальным рисунком. Второй корпус будет представлять собой Г-образное восьмиэтажное здание с мансардным этажом. Его украсят широкие рельефные карнизы, французские балконы и скульптуры голубей высотой до 1,8 метра.

В жилом комплексе разместят 335 квартир, а также двухуровневый паркинг, автомойку и кладовые. Проектированием занимается бюро Meganom. Ранее проект согласовала Москомархитектура.

"ЗИЛ задает очень высокую планку, именно такой уровень качества архитектуры и проектирования мы бы хотели видеть в районах реновации, и мэр Москвы Сергей Собянин нас в этом поддерживает", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает пресс-служба Москомархитектуры.

В 2018 году на территории столичных промзон построят почти четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Самыми перспективными с градостроительной точки зрения территориями стали бывший Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Тушинский аэродром и московский металлургический завод "Серп и Молот".