Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыл двери в Истре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открылся в поселке Глебовский в Истре, говорится на сайте министерства стройкомплекса Подмосковья.
Комплекс состоит из двух этажей. На первом расположен бассейн, на втором – помещения для занятий спортом и буфет. Уточняется, что монолитная чаша бассейна в ФОКе изготовлена из нержавеющей стали толщиной в полтора миллиметра. Это более современный подход, чем сооружение бетонной чаши с выложенной поверх керамической плиткой.
Проектом предусмотрено создание лыжной базы. Пропускная способность объекта – 64 человека в смену. На строительство ФОКа направили около 200 миллионов рублей.
В Подмосковье в 2019 году планируют завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 15 новых спортивных сооружений, в том числе восемь физкультурно-оздоровительных комплексов и семь стадионов. Объекты появятся в городских округах Серебряные Пруды, Дзержинский, Ликино-Дулево, Шатура, Богородский, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Чехов, Балашиха, Красногорск, Лосино-Петровский, а также Щелковского, Одинцовского районов.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Москомархитектура согласовала 22 спортивных объекта. Пять спортивных объектов появятся в ВАО, по четыре – ЮВАО и СВАО, три построят в СЗАО, по два – в ЦАО и ЗелАО. По одному спортивному сооружению появится в ЗАО и ЮАО.
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