Блок начальных классов с дошкольным отделением на Соколиной горе откроют в марте

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Блок начальных классов с дошкольным отделением в районе Соколиная гора введут в эксплуатацию в марте. Сейчас на объекте завершаются отделочные и фасадные работы, сообщает Агентство "Москва".

Блок, рассчитанный на 150 школьных и 100 дошкольных мест, располагается на улице Бориса Жигуленкова, дом № 9 и дом № 11. Здание состоит из двух отделений по возрастам, а также медицинского с пищевого блоков. Все части имеют отдельный вход.

Дошкольное отделение состоит из четырех групповых ячеек по 25 мест, расположенных попарно на первом и втором этажах. В каждой из них будет раздевалка, игровая, буфет, спальня и туалет. На третьем этаже размещен зал для музыкальных и спортивных занятий, а также помещения для персонала.

Школьное отделение займут два первых класса, два вторых и по одному третьему и четвертому. На первом этаже предусмотрены спальные и игровые, на втором – актовый зал и спортивный зал с раздевалками и душевыми. На третьем этаже размещены кружковая, комната труда и моделирования, библиотека и помещения персонала.

Территорию блока благоустроят. Там площадки с теневыми навесами и для занятий физкультурой, игровая и спортивная площадки. Предстоит также высадить различные деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин поручил столичному департаменту образования разработать проекты строительства спортивных центров с бассейнами на территории крупных образовательных учреждений в Москве.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!