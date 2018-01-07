Реконструкцию УСЗ "Дружба" в Лужниках завершат в октябре−декабре 2018 года

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" на территории Олимпийского комплекса "Лужники" завершится в октябре−декабре 2018 года. При этом к началу чемпионата мира по футболу планируют выполнить все основные внешние работы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комплекса "Лужники", сейчас в универсальном спортзале проводят общие демонтажные работы. К ЧМ-2018 специалисты должны произвести внешний ремонт фасадов, витражей, кровли и наружных лестниц здания. "Планируемые сроки окончания всех работ − IV квартал 2018 года", − добавили в пресс-службе.

В марте 2017 года универсальный спортивный зал "Дружба" закрыли для проведения капитального ремонта.

В ходе работ фасады зала обновят, а вместо прежнего остекления установят современные энергоэффективные витражи.

Кроме того, помещения УСЗ "Дружба" получат новое профессиональное покрытие. Их также оснастят новейшими системами безопасности и специализированного спортивного освещения.

Универсальный спортивный зал "Дружба" построили на набережной Москвы-реки к XXII Олимпиаде 1980 года, по проекту архитекторов Рожина, Большакова и Тарасевича.

По форме здание похоже на морскую звезду. В центре расположен квадратный игровой зал (40 х 40 метров), окруженный со всех сторон трибунами-трансформерами. Благодаря этой особенности нижних трибун, площадка и вместимость зала могут варьироваться, что позволяет адаптировать их к каждому конкретному мероприятию.