01 марта 2013, 18:56

Происшествия

Россиянин Степанов выиграл бронзу в стрельбе по движущейся мишени

Россиянин Максим Степанов выиграл бронзовую медаль в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы. Соревнование проходит в датском Оденсе.

Победу в состязании одержал швед Эмиль Мартинссон, который опередил Степанова на два балла, а серебро завоевал украинец Владислав Прянишников, сообщает "Р-Спорт".

Степанов завершил стрельбу с результатом 383 балла.

В командном зачете сборная России расположилась на третьем месте с результатом в 1128 очков. Первое место удержали финны, серебро завоевала сборная Украины.

