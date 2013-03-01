Россиянин Степанов выиграл бронзу в стрельбе по движущейся мишени

Россиянин Максим Степанов выиграл бронзовую медаль в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы. Соревнование проходит в датском Оденсе.

Победу в состязании одержал швед Эмиль Мартинссон, который опередил Степанова на два балла, а серебро завоевал украинец Владислав Прянишников, сообщает "Р-Спорт".

Степанов завершил стрельбу с результатом 383 балла.

В командном зачете сборная России расположилась на третьем месте с результатом в 1128 очков. Первое место удержали финны, серебро завоевала сборная Украины.