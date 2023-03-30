Москва онлайн покажет массовый забег "Апрель" в Лужниках

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

2 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый в этом году массовый забег – забег "Апрель". Корреспондент Лариса Соколова посетит мероприятие и пообщается с бегунами.

Участники должны будут преодолеть дистанцию в 5 километров. Маршрут пройдет вокруг олимпийского комплекса "Лужники" по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Принять участие в забеге смогут лица, достигшие 14 лет.

Смотрите прямую трансляцию 2 апреля в 09:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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