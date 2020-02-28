Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

01:04

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Брюгге" в матче 1/16 финала Лиги Европы

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Английский "Манчестер Юнайтед" победил бельгийский футбольный клуб "Брюгге" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Благодаря этому манкунианцы смогли пробиться в следующий раунд турнира.

Матч прошел на стадионе "Олд Траффорд" в Англии. Большая часть встречи игралась в неравных составах. На 22-й минуте матча с поля был удален защитник "Брюгге" Симон Дели.

В итоге футболисты "Манчестер Юнайтед" отправили в ворота соперников пять безответных мячей. Голы забили Бруну Фернандеш, Одион Игало и Скотт Мактоминай. Еще 2 мяча на счету Фреда.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Следующего соперника англичане узнают после жеребьевке, которая состоится 28 февраля в штаб-квартире UEFA в Ньоне.

Ранее "Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика