"Манчестер Юнайтед" разгромил "Брюгге" в матче 1/16 финала Лиги Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Английский "Манчестер Юнайтед" победил бельгийский футбольный клуб "Брюгге" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Благодаря этому манкунианцы смогли пробиться в следующий раунд турнира.

Матч прошел на стадионе "Олд Траффорд" в Англии. Большая часть встречи игралась в неравных составах. На 22-й минуте матча с поля был удален защитник "Брюгге" Симон Дели.

В итоге футболисты "Манчестер Юнайтед" отправили в ворота соперников пять безответных мячей. Голы забили Бруну Фернандеш, Одион Игало и Скотт Мактоминай. Еще 2 мяча на счету Фреда.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Следующего соперника англичане узнают после жеребьевке, которая состоится 28 февраля в штаб-квартире UEFA в Ньоне.

Ранее "Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1.