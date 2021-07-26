Названы победители IV этапа Московского тура по гольфу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
22 июля состоялся IV этап Московского тура по гольфу. В соревновании приняло участие рекордное количество человек – 123.
В основном спортивном формате "игра на счет ударов" среди мужчин первое место занял Иван Стриганов, победив со счетом 70 ударов. Второе место среди мужчин занял Давид Нагиев, сыграв 74 удара. Третье по дополнительным показателям занял Алексей Карасев (78 ударов).
Обладательницей кубка в сильнейшей женской группе стала Наталия Гусева (70 ударов), также она получила специальный приз за лучший счет от журнала GolfAreo. Уступив всего три удара, второе место заняла Екатерина Малахова, третье – Варвара Неклюдова (79 ударов).
В юниорской группе призовые места завоевали Илья Андреев, Кирилл Шафиров и Тимофей Райда. В группе юниорок лучшими стали Мария Чернавских, Мария Бакена и Анна Бекмансурова.
В мужской группе в формате "стейблфорд" победителем стал Дмитрий Пентин, вторым стал Нгуен Ань Ту, третьим – Владимир Несытов.
В женской гандикаповой группе 18,5–36,0 первое место заняла Елена Халиляева. Второе место заняла Светлана Куракина, третье – Дарья Иванова.
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