Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

08:26

"Тампа-Бэй" и "Монреаль" сыграют в финале Кубка Стэнли

спорт

Фото: AP Photo/Chris O'Meara

"Тампа-Бей Лайтнинг" сыграет с "Монреаль Канадиенс" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, который состоится в ночь на 29 июня в Тампе.

Первые ранее обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в седьмом матче полуфинала плей-офф со счетом 1:0. Вторые прошли в финал после победы над "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии.

"Монреаль" побеждал в Кубке Стэнли 24 раза, последний – в 1993 году. "Тампа" же завоевывала кубок в прошлом году. Тогда команда одержала победу над "Далласом" со счетом 2:0. Для "Тампы" это была вторая победа в истории турнира: первый свой кубок она взяла в 2004 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать