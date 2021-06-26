"Тампа-Бэй" и "Монреаль" сыграют в финале Кубка Стэнли

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"Тампа-Бей Лайтнинг" сыграет с "Монреаль Канадиенс" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, который состоится в ночь на 29 июня в Тампе.

Первые ранее обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в седьмом матче полуфинала плей-офф со счетом 1:0. Вторые прошли в финал после победы над "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии.

"Монреаль" побеждал в Кубке Стэнли 24 раза, последний – в 1993 году. "Тампа" же завоевывала кубок в прошлом году. Тогда команда одержала победу над "Далласом" со счетом 2:0. Для "Тампы" это была вторая победа в истории турнира: первый свой кубок она взяла в 2004 года.

