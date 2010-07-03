Первый матч пройдет на стадионе "Динамо" 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На "ВТБ Арене" 26 мая пройдет первый после реконструкции стадиона футбольный матч. На поле встретятся столичный "Динамо" и тульский "Арсенал". Встреча пройдет в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется в 14:00.

В связи с этим движение транспорта в окрестностях арены ограничат. До 15:00 полностью перекрыты будут Трудовая и Театральная аллеи, а также Милицейский переулок. Также движение ограничат на участке Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею.

"Мосгортранс" сообщил, что в районе метро "Динамо" изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.

В прошлом году стадиону "Динамо" исполнилось 90 лет. Юбилей легендарная арена встретила обновленной. Как рассказывает портал мэра и правительства Москвы, у стадиона богатая история – на нем играли команды со всего Советского Союза, и других стран мира. Арена принимала Олимпиаду-80, в 1990-е годы на ней выступал Майкл Джексон.

Впервые стадион начали строить в 1925 году. Арену стали возводить на пересечении двух центральных аллей Петровского парка – Московской и Театральной. Все работы велись за счет клуба – силами футболистов и болельщиков.

Государство в строительстве почти не помогало, все работы велись на средства клуба. Спустя 10 лет – в августе 1927 года – советская власть задумала провести всесоюзную спартакиаду, и для этого нужна была вместительная площадка. К стройке привлекли выдающихся архитекторов Аркадия Лангмана и Лазаря Чериковера.

Готовый стадион в конце 1920-х годов был похож на подкову — поле окружали три трибуны, а на месте четвертой расположились спортплощадки, корты и вековые деревья. Трибуны арены вмещали 25 тысяч человек, а на самые зрелищные матчи спартакиады на стадион набивалось до 45 тысяч болельщиков.

Во время войны стадион замаскировали, чтобы уберечь от авианалетов. Зимой 1942-го на поле высадили ели. "Динамо" превратилось в лагерь, где готовили солдат. Сначала в тире тренировали снайперов и стрелков, а уже через пять дней после начала войны здесь начали формировать отряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения.

Сразу после победы в Великой Отечественной войне на арене возобновился футбольный чемпионат СССР.

В октябре 2007 года власти Москвы решили провести на арене масштабную реконструкцию. Стадион закрыли для посетителей на 10 лет. Новый комплекс возводили с нуля. От старого советского Колизея осталась лишь часть восточной трибуны. Сейчас обновленный стадион вместимостью 26 319 зрителей снова готов принимать футболистов и болельщиков.