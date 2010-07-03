Маршруты транспорта в районе метро "Динамо" изменятся 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты автобусов и троллейбусов в районе метро "Динамо" изменятся 26 мая из-за проведения футбольного матча "Динамо" (Москва) – "Арсенал" (Тула) на стадионе "ВТБ Арена". Об этом сообщает "Мосгортранс".

С 7:50 автобусы поедут:

№22, 84, 110 – вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею

№105 – от метро "Динамо" вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею

№105к, 384 – вместо Трудовой аллеи с Театральной аллеи по Ленинградскому проспекту и Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею

После 9:50 они будут ходить от остановки "Петровско-Разумовская аллея" в объезд по Петровско-Разумовской аллее, улицы Новая Башиловка, Ленинградскому проспекту и Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.

С 9:30 троллейбусы №42 будут курсировать от Рижского вокзала до кинотеатра "Прага". Далее они будут ходить по улице Новая Башиловка и улице Беговая до Поликарпова.