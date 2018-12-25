Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Трое российских футболистов вошли в рейтинг 100 лучших игроков 2018 года по версии Marca. В список вошли Александр Головин, Денис Чернышев и Артем Дзюба. Об этом сообщается на официальном сайте испанского издания.

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин занял в рейтинге 78 место. Российский хавбек перешел в "Монако" летом после чемпионата мира 2018 из московского ЦСКА. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл за монегасков 13 матчей. На мундиале Головин отметился одним голом, двумя результативными передачами, а также реализовал свой 11-метровый удар в серии пенальти в матче 1/8 финала со сборной Испании, который стал победным для россиян.

Российский полузащитник Денис Чернышев, играющий за "Валенсию", занял в списке 89 место. Ранее он также был признан лучшим игроком 17-го тура испанской Примеры по версии InStat Index. В текущем сезоне россиянин сыграл 11 матчей в чемпионате Испании, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба занял 97 место. В 2018 году Артем Дзюба забил четыре гола в составе сборной России на чемпионате мира по футболу. Кроме того, он провел 10 матчей за тульский "Арсенал", забив в ворота соперника шесть голов, а также 23 матча за "Зенит", в составе которого забил 10 голов.