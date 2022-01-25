Москва онлайн покажет, как наши спортсмены улетают в Пекин на XXIV зимние Олимпийские игры

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26 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как наши команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку отправятся в Пекин для участия в XXIV зимних Олимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из 95 стран. От России будут участвовать 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин. Всего же наша олимпийская делегация включает 461 представителя.

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.