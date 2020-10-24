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Москва 24

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Спорт

12:44

Москва онлайн покажет забег по пересеченной местности "Крылатский трейл"

спорт Москва онлайн

Фото: ktrail.runc.run

25 октября состоится забег для любителей острых ощущений "Крылатский трейл". Москва онлайн встретит участников на финише, узнает об их впечатлениях, а также пообщается с болельщиками.

Маршрут "Крылатского трейла" по традиции пройдет по пересеченной местности. Спортсмены пробегут по трассе с грунтовыми и асфальтовыми участками и, преодолев несколько спусков и подъемов, финишируют, поднявшись в гору.

Участвовать в забеге могут все желающие старше 16 лет. На финише бегуны получат памятный значок с символикой соревнований, а победители – денежный приз и кубок.

Смотрите прямую трансляцию 25 октября в 11:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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