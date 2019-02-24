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18:54

Сборная РФ по баскетболу обыграла финнов и пробилась на Кубок мира

спорт

18:54

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские баскетболисты одержали победу над сборной Финляндии в квалификационном матче Кубка мира 2019 года. Это позволило им пробиться в финальную стадию турнира.

Встреча группы K проходила в Перми и завершилась со счетом 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) в пользу россиян. В составе сборной РФ отличился Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка. Еще 15 очков своей команде принес Семен Антонов.

У финнов самым результативным игроком матча признали Джамара Уилсона, который набрал 18 очков. Кроме того, 13 очков и восемь подборов оказались в активе Тууки Котти.

Одержав восемь побед в 12 играх, сборная России гарантировала себе минимум третье место в группе, а также получила путевку на Кубок мира по баскетболу. Он будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

спорт

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