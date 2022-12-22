Хоккеист "Нефтехимика" скончался в зоне проведения спецоперации

Фото: телеграм-канал "Волчья стая. Канал ХК "Нефтехимик"

Спортсмен ДЮСШ хоккейного клуба "Нефтехимик" Антон Новиков скончался в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацией об этом поделились в телеграм-канале команды.

Новиков принял участие в более чем 100 матчах. Спортсмен играл на позиции голкипера в Санкт-Петербургской хоккейной лиге. Помимо этого, Новиков провел свыше 1 000 матчей в роли главного рефери.

"Антон рос в спортивной семье, и в хоккейной среде Нижнекамска его знали многие. Общительный, вежливый, целеустремленный, всегда готовый прийти на помощь – именно таким мы запомним его", – написали в соцсетях команды.

Известно, что последние 10 лет Новиков жил в Петербурге. Там он продолжал свою деятельность в качестве хоккеиста.

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