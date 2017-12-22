Комиссия МОК спала во время слушаний – Демченко

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Российский саночник Альберт Демченко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его и еще десятерых российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, сообщает "Газета.ру".

По его словам, члены МОК не знают половины фамилий россиян, которые числятся в списке расследования, а их комиссия и вовсе спала во время слушаний.

"Не знаю, чем МОК руководствуется, принимая решения в отношении российских спортсменов. Похоже, они даже и не знакомятся с делами, потому что это им неинтересно. Они пришли, сели в свои кресла и уснули практически до обеда, иногда похрапывая, пока россияне объяснялись, высказывая свою невиновность. У меня даже фотография есть. Затем члены комиссии МОК проснулись и с грозным видом огласили обвинения", – рассказал он.

Ранее стало известно, что МОК лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпиады в Сочи.Спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Также спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Решение было принято по итогам выводов комиссии МОК, возглавляемой Денисом Освальдом. Этой комиссии было поручено перепроверить допинг-пробы российских спортсменов с домашних Игр.