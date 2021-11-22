Москва 24: специалисты расскажут, станет ли кулачный бой спортивной дисциплиной

Фото: Москва 24/Александр Авилов
23 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная признанию кулачного боя спортивной дисциплиной.
О создании департамента кулачного боя в составе Федерации бокса и перспективах развития новой спортивной дисциплины в России расскажут:
- генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев;
- заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по спортивной части Александр Садоков;
- заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по коммерческой деятельности Евгений Юрцев.
Смотрите прямую трансляцию 23 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.