Москва 24: специалисты расскажут, станет ли кулачный бой спортивной дисциплиной

Фото: Москва 24/Александр Авилов

23 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная признанию кулачного боя спортивной дисциплиной.

О создании департамента кулачного боя в составе Федерации бокса и перспективах развития новой спортивной дисциплины в России расскажут:



генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев;

заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по спортивной части Александр Садоков;

заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по коммерческой деятельности Евгений Юрцев.

Смотрите прямую трансляцию 23 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.