Москва онлайн покажет заплыв моржей в честь Дня защитника Отечества

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

23 февраля на Гребном канале состоится заплыв в честь Дня защитника Отечества, в котором примут участие свыше 200 зимних пловцов из разных уголков страны. Организаторы рассчитывают, что в этот день будет установлен рекорд по длине преодоленной дистанции и общему количеству участников. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками и узнает, как они закалялись и готовились к купанию в ледяной воде.

Мероприятие проведет Федерация закаливания и зимнего плавания Москвы.

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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