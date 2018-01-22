В МОК не комментируют возможный недопуск Виктора Ана до Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) не комментирует информацию о возможном недопуске россиянина Виктора Ана на Олимпийские Игры в Пхенчхане.

"Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но со временем сообщит список приглашений (на Олимпиаду)", – сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан не допущен к участию в Олимпийских играх.

В начале января МОК сократил пул российских спортсменов, допущенных до выступления на ОИ–2018 под олимпийским флагом с 500 до 389 человек. Окончательное решение МОК по числу допущенных участников озвучат не раньше 27 января.