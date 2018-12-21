Прядкин высказался о скандалах с Мамаевым, Кокориным и Глушаковым

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также скандал вокруг Дениса Глушакова.
По его словам, такие значимые фигуры всегда находятся на слуху и на виду, в том числе и в UEFA. Он уточнил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций прекрасно осведомлены о происходящем.
По этой причине, считает Прядкин, каждый футболист должен осознавать, что за свои поступки будет отвечать не только он, но и весь российский футбол. Он отметил, что Кокорин и Мамаев должны были думать о последствиях.
"Надо же думать, где ты, что делаешь, помнить о том, что ты публичный человек и на любое твое действие обратят внимание даже те, кто в обычной жизни предпочитает футболу популярные ток-шоу", – цитирует его RT.
Он пожелал футболистам справиться с этой ситуацией. Говоря о Глушакове, Прядкин дал понять, что поддерживает спортсмена. Он отметил, что против того, чтобы кто-то копался в личной жизни футболистов.
8 октября Мамаев и Кокорин стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.
Скандал вокруг Глушакова разразился в сентябре, когда его жена Дарья Глушакова уличила супруга в измене и решила развестись. В октябре Никулинский суд столицы приступил к рассмотрению иска Дарьи Глушаковой по существу. Супруга спортсмена требует раздела совместно нажитого имущества и выплат алиментов на детей, которых просит оставить с ней. Глушаков, в свою очередь, настаивает, чтобы дети жили с ним.
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