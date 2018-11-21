Черчесов назвал заслуженным поражение от Швеции

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что поражение от Швеции в Лиге наций не стало обидным. Его слова приводит РИА Новости.

"Оно не обидное, а заслуженное", – сказал Черчесов на пресс-конференции. По его словам, шведы играли качественнее, поэтому победа закономерна. Кроме того, он подвел итоги года для национальной команды.

"Мы провели хороший чемпионат мира и хорошую Лигу наций, поделили по очкам первое место со шведами. Все игры провели на достаточно хорошем уровне", – подчеркнул наставник сборной России.

20 ноября россияне проиграли шведам со счетом 2:0 и не сумели выйти в высший дивизион Лиги наций.

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