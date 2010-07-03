Теннисистка Бетани Маттек-Сандс похвалила московские рестораны

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Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс, посетившая Москву во время "ВТБ Кубка Кремля", похвалила столичные рестораны, сообщает RT.

Она рассказала, что в этот раз посетила Кремль и Красную площадь и обнаружила несколько новых мест.

"А еще здесь просто великолепные рестораны. Я очень люблю открывать для себя хорошие местные заведения", – рассказала Маттек-Сандс.

Спортсменка попробовала блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ.

На турнире 34-летняя Маттек-Сандс в паре с Кирстен Флипкенс дошли до финала, где уступили представительницам Японии Аояме Сюко и Шибахаре Ине.