Лыжника Устюгова дисквалифицировали после конфликта на чемпионате мира

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Российского лыжника Сергея Устюгова дисквалифицировали после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в Австрии, его результат аннулировали, передает РИА Новости.

В гонке Устюгов оказался на пятом месте и не попал в финал. Перед финишем между ним и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо произошел контакт на трассе. Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона. После финиша Устюгов подошел к Клебо и толкнул его, спортсмены поговорили на повышенных тонах.

Сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, но его отклонили. Конфликт с россиянином Клебо назвал "нормальной ситуацией" и с пониманием отнесся к этому. Негативных чувств по отношению к спортсмену у него нет, признался Клебо. По его мнению, Устюгов находится в очень хорошей форме.

Сам Устюгов заявил, что не пытался подраться с норвежцем. "Я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи", – пояснил он.