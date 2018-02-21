Фигуристка Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на ОИ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд на Олимпийских играх в Пхенчхане. Во время выступления в короткой программе она получила 82,92 балла.

Фигуристка обогнала еще одну российскую спортсменку – Евгению Медведеву. Она также побила мировой рекорд на Олимпиаде в короткой программе, получив 81,61 балла.

Ранее Алина Загитова помогла российским фигуристкам получить серебро на Играх в Пхенчхане в командном зачете. Она заработала для коллег 10 баллов во время женского одиночного катания.