Более 2 тыс человек проследят за безопасностью на футбольных матчах 20 и 21 сентября

13:17
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Более 2 тысяч человек обеспечат безопасность при проведении матчей 8 тура Российской Премьер-лиги по футболу 20 и 21 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
В воскресенье, 20 сентября, столичный "Локомотив" примет на своем стадионе "Тамбов".
"Охрану общественного порядка (...) будет обеспечивать наряд численностью около 1000 человек, среди которых более 430 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 370 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 170 полицейских и бойцов ОМОН", – объявили на портале мэра и правительства Москвы.
Игра между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом" пройдет на поле центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. На входах будут работать около 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и свыше 140 сотрудников полиции и ОМОН. Непосредственно во время матча за порядком будут следить около 1200 человек.
Ранее стадионы и прилегающие к ним территории уже обследовали кинологи. Взрывных устройств или подозрительных предметов найдено не было.
Утром 20 сентября стало известно, что на поле стадиона "Лужники" состоялся турнир на Кубок Государственной Думы по футболу. В состязании победила сборная правительства Москвы.
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