Сборная правительства Москвы завоевала Кубок Госдумы по футболу

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сборная правительства Москвы стала обладателем Кубка Государственной Думы по футболу. Об этом пишет ТАСС.

Турнир состоялся в субботу на стадионе "Лужники". В нем приняли участие команды Администрации президента РФ, правительства России, правительства Московской области, Государственной Думы и Совета Федерации.

Отмечается, что за сборную правительства России сыграли министр энергетики Александр Новак и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, в стране идет серьезная работа по популяризации физической культуры и спорта.

"Футбольным турниром мы хотим показать, что человек в любом возрасте может заниматься спортом. У нас в турнире принимают участие люди от 30 до 60 лет", – заявил Пайкин.

Он добавил, что в будущем подобные турниры планируется проводить во всех регионах страны.

О проведении футбольного соревнования стало известно 18 сентября. Об этом сообщали в министерстве спорта РФ.

Ранее в столице прошел турнир по гольфу на Кубок мэра Москвы. Участники играли по одному раунду 18 лунок в формате стейблфорд с учетом гандикапа. Он предполагает суммирование очков, начисляемых участнику в зависимости от результата розыгрыша каждой лунки.