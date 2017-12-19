Российским паралимпийцам запретили упоминать о гражданстве в соцсетях‍

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Российским паралимпийцам, которые смогут принять участие в Играх в Пхенчхане, запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной, сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Всего доступ к соревнованиям получили 34 российских спортсмена. Однако им нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что они из России, передает "Газета.ру".

Громова рассказала, что многие иностранные спортсмены на соревнованиях стали хуже относиться к россиянам. "Вы же видели, сколько мы здесь медалей завоевали, которые они без нас между собой делили. Получается, для них главное – победа любой ценой, и они готовы переступить через честь, достоинство и дружбу", – отметила она.

19 декабря Международный паралимпийский комитет проведет заседание по поводу восстановления в правах Паралимпийского комитета России. Если решение примут в пользу России, отечественные спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 под своим флагом. В данный момент паралимпийцы соревнуются под нейтральными цветами и уже завоевали на одном из квалификационных турниров 59 медалей.