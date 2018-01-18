"Локомотив" уступил швейцарскому "Люцерну" в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский "Локомотив" потерпел крупное поражение от "Люцерна" в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в испанской Марбелье, завершилась со счетом 3:0 в пользу швейцарского клуба.

Дубль в матче оформил Даниэль Фоллонье (58 и 69 минуты), еще один мяч забил Шелким Демхасай (85).

23 января "Локомотив" проведет контрольный поединок с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступают бразилец Алешандре Пато и бельгиец Аксель Витсель.

В Российском первенстве "Локомотив" занимает первое место, опережая после 20 туров на восемь очков питерский "Зенит" и столичный "Спартак".

Другой московский клуб – "Динамо", проводящий сборы в Турции, обыграл в товарищеском матче румынский клуб "Газ Метан" – 1:0. С пенальти гол забил Николай Обольский.