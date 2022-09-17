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Спорт

17 сентября, 18:00

Москва онлайн покажет самый массовый забег России

спортМосква онлайн


18 сентября в центре столицы пройдет "Московский марафон".

Для участия в массовом забеге зарегистрировались около 37 тысяч человек. Директор Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов в интервью журналистам отметил, что в этом году количество участников рекордное.

Спортсмены смогут пробежать дистанции 10 и 42,2 километра.

Участники пробегут по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Личные вещи спортсмены могут оставить в камере хранения. Для удобства марафонцев предусмотрены туалеты и зоны, где можно выпить воды и перекусить.

В столице массовый забег проводится уже девятый раз. В прошлом году марафон был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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