Полиция США заявила об обнаружении похищенных чемпионских перстней Малкина

Фото: ТАСС/АР/Gene J. Puskar

Чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежащие российскому хоккеисту Евгению Малкину, были найдены, рассказала пресс-служба полиции округа Аллегейни штата Пенсильвания в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Полиция округа узнала, что чемпионские перстни Малкина были найдены в его доме", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что правоохранители намерены продолжить расследование несмотря на обнаружение перстней.

Инцидент с ограблением дома российского нападающего произошел 11 января. В этот день клуб, за который играет Малкин в НХЛ, "Питтсбург Пингвинз" выступал на регулярном чемпионате лиги против "Оттава Сенаторс". Злоумышленники взломали жилище хоккеиста в Сьюикли-Хайтс (штат Пенсильвания) и похитили из сейфа три чемпионских перстня Кубка Стэнли, которые Малкин получил в 2009, 2016 и 2017 годах.

По информации СМИ, в момент кражи сигнализация и камеры в доме были отключены, а сейф оказался открыт. Представитель полиции в беседе с журналистами подтвердил кражу со взломом в Сьюикли-Хайтс, но не уточнил подробности. "Питтсбург Пингвинз" от комментариев отказались.

