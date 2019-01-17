ЦСКА впервые обыграл "Баварию" в баскетбольной Евролиге

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА в домашнем матче 18 тура регулярного чемпионата Евролиги обыграли немецкую "Баварию" со счетом 77:70.

Результативней всех оказался американский форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 20 очков. Ему в 15-й раз подряд удалось заработать свыше десяти очков в одной игре Евролиги.

Нынешний мат стал четвертым в серии игр двух клубов. В настоящее время ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. На счету армейцев 14 побед в 19 матчах. В свою очередь "Бавария" с девятью победами после 19 игр идет на седьмом месте. Лидирует турецкий "Фенербахче". Команда выиграла 16 из 18 матчей.

Новый матч ЦСКА запланирован 25 января. Команда выступит в гостях против испанской "Барселоны". В этот же день "Бавария" на выезде сыграет с подмосковными "Химками".

В начале недели ЦСКА уступил "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги. Проходившая в Москве встреча завершилась со счетом 93:76.