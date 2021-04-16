Москва онлайн покажет финал чемпионата России по брейкингу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

17 и 18 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоятся чемпионат России, первенство России и Всероссийские соревнования по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах "брейкинг" и "брейкинг – командные соревнования".

Зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят финал чемпионата России по брейкингу среди мужчин 19 лет и старше. Не пропустите трансляцию 17 апреля в 21:20.

По итогам чемпионата и первенства будет сформирована спортивная сборная команда России, которая поедет на чемпионат Европы (WDSF European Breaking Championship). В этом году он впервые пройдет в Олимпийском парке города Сочи 26 и 27 июня. А уже 17 октября спортсмены отправятся на чемпионат мира (WDSF World Breaking Championship), который состоится в Нанкине (Китай).

Смотрите прямую трансляцию 17 апреля в 21:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.