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Спорт

13:03

Названы лучшие футболисты века по соотношению голов к играм

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/ANDREU DALMAU/EPA

Портал Give Me Sport составил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным на клубном уровне матчам. Его возглавил аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, сообщает РТ.

В 726 матчах Месси забил 630 мячей. Вторым в рейтинге оказался форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с 626 голами в 812 играх.

На третей позиции расположился нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, у которого 345 голов в 472 матчах.

Ранее сообщалось, что Каталонский футбольный клуб "Барселона" планирует продлить контракт со своим лидером Лионелем Месси до 2023 года. Действующее соглашение игрока действует до лета 2021 года.

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