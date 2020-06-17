"Барселона" продлит контракт с Месси до 2023 года

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Каталонский футбольный клуб "Барселона" планирует продлить контракт со своим лидером Лионелем Месси до 2023 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Действующее соглашение игрока действует до лета 2021 года. Руководство "Барселоны" предложит Месси контракт по схеме "1+1" – один сезон в нем гарантирован, решение о дальнейшем продлении останется за аргентинцем.

На данный момент каталонский клуб лидирует в чемпионате Испании, который возобновили с 11 июня. "Барселона" набрала 64 очка в 29 матчах сезона. Лионель Месси отметился редким достижением – в игре против "Леганеса" форвард забил 699-й гол в профессиональной карьере.

В мае главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа попросили сделать выбор между португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. Немец предпочел игрока каталонского клуба.

