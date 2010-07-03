Московское "Динамо" сравняло счет в серии с ЦСКА

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московское "Динамо" одержало победу матча с ЦСКА, сравняв счет в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в овертайме забил нападающий Владимир Брюквин. Таким образом счет в серии до четырех побед – 1:1.

Следующая игра пройдет 17 марта на ледовой площадке "Динамо".

В параллельном матче питерский СКА разгромил ярославский "Локомотив" – 6:1.