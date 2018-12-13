Баскетбольный ЦСКА обыграл "Химки" в Евролиге

Фото: Портал Москва 24/Никита Симонов

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл "Химки" в матче Евролиги. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счетом 88:74 (24:17, 25:23, 26:13, 13:21) в пользу армейцев.

"Четвертый период проходил в режиме доигрывания. Химчане старались хоть что-то сделать с внушительной разницей, но армейцы сразу находили ответ. Надежд соперников лишили Кулагин и блестяще проведший матч Хэкетт, отправившие в цель две "трехи" кряду", – рассказывается на официальном сайте БК ЦСКА.

В ноябре этого года баскетболисты ЦСКА победили греческий "Олимпиакос" в домашнем матче 5 тура регулярного чемпионата Евролиги.