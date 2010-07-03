Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, сообщает "Р-Спорт".
Россиянка набрала 153,89 балла, второе место заняла американка Брэди Теннелл с 150,83 балла, на третьем месте оказалась японка Каори Сакамото, набравшая 146,70 балла.
Еще одна российская спортсменка Софья Самодурова, оказалась четвертой (138,84). Произвольная программа у женщин был заключительным стартом турнира. В общем зачете сборная России набрала 102 очка и заняла третье место.
Лидером оказалась сборная США, получившая 117 очков. Серебро получила Японии, набрав 104 балла.
Командный чемпионат мира проводится в Японии с 2009 года. Сборная России в нем ни разу не побеждала.
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