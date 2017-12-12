Путин поддержал решение об отправке спортсменов на Игры-2018

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Владимир Путин поддержал решение Олимпийского собрания, одобрившего отправку российских олимпийцев на Игры в Пхенчхан под нейтральным флагом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ранее российский лидер уже говорил, что не будет препятствовать участию спортсменов в Олимпийских играх, если они сами примут такое решение, передает ТАСС.
Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов по их участию в зимних Олимпийских играх 2018 года.
ОКР также обратятся в МОК с просьбой пересмотреть отстранение российской сборной от участия в Играх. Обращение коснется и судьбы пожизненно дисквалифицированных спортсменов.
Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение, согласно которому российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать только под наименованием "Олимпиец из России". Это должны быть так называемые чистые спортсмены, не замеченные в употреблении допинга.
"Олимпийцам из России" запрещено демонстрировать флаг страны и исполнять гимн России. Взамен будут использованы символы МОК.
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