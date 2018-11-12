Олег Кононов стал главным тренером "Спартака"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Олега Кононова назначили главным тренером московского "Спартака". Об этом сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба в Twitter.

"Совет директоров принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова", – говорится в сообщении.

Во главе команды "красно-белых" Кононов сменил испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности тренера "Спартака" после ухода итальянца Массимо Карреры.

Воспитанник курского футбола провел большую часть карьеры игрока в Белоруссии. Там же он начинал свою тренерскую деятельность, работая в минских клубах "Торпедо" и "Локомотив". Затем Кононов трудился в молдавском "Шерифе" и украинском "Металлурге" из Запорожья.

Первый опыт работы главным тренером Кононов получил в львовских "Карпатах", затем возглавлял "Севастополь".

В 2013 году Олег Георгиевич принял "Краснодар", с которым выиграл первые в истории клуба медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны.

В 2017 году Кононов возглавлял грозненский "Ахмат", а первую часть нынешнего сезона провел в тульском "Арсенале".

По итогам сезона-2014/15 Кононов был признан лучшим тренером Премьер-Лиги. Контракт Кононова со "Спартаком" рассчитан до окончания сезона-2019/20.

Олег Кононов назначен главным тренером московского ФК "Спартак"



Ранее болельщики "Спартака" проводили Массимо Карреру перед вылетом в Италию. В аэропорт Шереметьево приехали сотни фанатов.

На въезде в аэропорт они растянули баннер со словами благодарности на итальянском языке, а на входе скандировали A tutti! Avanti! Massimo Carrera! (Вместе! Вперед! Массимо Каррера!).

8 ноября "Спартак" победил шотландский "Рейнджерс" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Итоговый счет 4:3.