Боец Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного

Фото: ТАСС/Zuma/Jason Silva
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".
Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова также подарил дагестанскому спортсмену автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором в UFC.
Указом Кадырова отцу и тренеру Нурмагомедова – Абдулманапу – присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики".
10 октября Владимир Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой. Встреча президента со спортсменом состоялась в Ульяновске.
7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC. По окончании поединка дагестанец выпрыгнул из клетки и спровоцировал драку в зале с представителями команды ирландца.
В то же время члены команды Нурмагомедова атаковали самого Макгрегора. Ирландец не стал выдвигать обвинения против нападавших. Однако выплата гонорара россиянину за участие в поединке была заморожена на время расследования.
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