Более 689 тысяч человек посетили матчи ЧМ-2018 в столице

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Более 689 тысяч человек посетили матчи чемпионата мира по футболу в столице с момента открытия турнира, сообщили в пресс-службе агентства "ТурСтат".
Всего в столице, считая встречу 11 июля, прошло 11 матчей. В среднем каждый из них посетили 62 тысячи 637 болельщиков. "Матч между сборными Хорватии и Англии посетили 78 тысяч 11 зрителей", – цитирует представителей компании Агентство "Москва".
Шесть игр, прошедших в "Лужниках" посетили 468 тысяч 66 человек. Общее число гостей на всех играх турнира составило более 2,8 миллионов.
Москва и стадион "Лужники" занимают первое место по числу зрителей, в первой пятерке также Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Казань.
Турнир завершится в Москве 15 июля. Всего в организации матчей принимали участие 11 городов России. 14 июля состоится еще одна игра в Санкт-Петербурге – матч за третье место.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: