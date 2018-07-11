Более 689 тысяч человек посетили матчи ЧМ-2018 в столице

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Более 689 тысяч человек посетили матчи чемпионата мира по футболу в столице с момента открытия турнира, сообщили в пресс-службе агентства "ТурСтат".

Всего в столице, считая встречу 11 июля, прошло 11 матчей. В среднем каждый из них посетили 62 тысячи 637 болельщиков. "Матч между сборными Хорватии и Англии посетили 78 тысяч 11 зрителей", – цитирует представителей компании Агентство "Москва".

Шесть игр, прошедших в "Лужниках" посетили 468 тысяч 66 человек. Общее число гостей на всех играх турнира составило более 2,8 миллионов.

Москва и стадион "Лужники" занимают первое место по числу зрителей, в первой пятерке также Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Казань.

Турнир завершится в Москве 15 июля. Всего в организации матчей принимали участие 11 городов России. 14 июля состоится еще одна игра в Санкт-Петербурге – матч за третье место.