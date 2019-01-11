ЦСКА уступил "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 93:76 (22:24, 24:17, 18:21, 29:14) в пользу "Маккаби". В составе команды из Тель-Авива самым результативным игроком был признан Йовель Зусман. На его счету − которого 15 очков. У ЦСКА по 16 очков набрали Нандо Де Коло и Уилл Клайберн.
Московский баскетбольный клуб потерпел пятое поражение в 18 матчах. 17 января ему предстоит сыграть в домашнем матче против немецкой "Баварии".
Для "Маккаби" московский матч стал седьмой победой в чемпионате. 17 января баскетболисты из Тель-Авива встретятся с испанской "Барселоной".
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