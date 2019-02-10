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19:59

Александр Головин получил травму в матче Лиги 1

спорт происшествия

19:59

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Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с "Монпелье". Ему пришлось удалиться с футбольного поля из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Головин, вышедший в стартовом составе, получил повреждение и на 67-й минуте матча. Его заменили в команде на португальского полузащитника Адриена Силву.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин сыграл в 16 матчах. На его счету – один гол и одна голевая передача.

В конце 2018 года испанское издание Marca опубликовало рейтинг 100 лучших футбольных игроков года. В него вошли, в том числе, трое российских футболистов. Это Александр Головин, Денис Чернышев и Артем Дзюба.

спорт происшествия

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